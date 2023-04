Béatrice de Montille, conseillère municipale LR de Lyon, revient sur l'audit interne de la ville sur le parc de caméras de vidéo-surveillance.

Attendu depuis près de trois ans, l'audit interne de la Ville de Lyon sur son réseau de caméras de vidéo-surveillance a été fraîchement accueilli par les élus d'opposition qui doutent notamment de l'impartialité de l'étude. "Nous disions qu'il manquait des caméras dans certains arrondissements et on apprend qu'il n'y en a aucune dans le 4e. Nous aurions aimé que cet audit soit plus ambitieux. Nous avons de bons outils maintenant au vu de la montée de la délinquance, on ne peut pas se satisfaire de cet audit", déplore Béatrice de Montille, élue LR d'opposition.

Cette conseillère municipale appelle Grégory Doucet à travailler en plus étroite collaboration avec la région de Laurent Wauquiez ou l'Etat : "il a la posture de chef de la police municipale et il n'est pas ambitieux".