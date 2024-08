La 3e édition des 5 et 10 kilomètres de Valence aura lieu le 28 septembre. Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes.

La Ville de Valence (Drôme) organise la 3e édition des 5 et 10 km de Valence le 28 septembre prochain. Seul, en duo ou en équipe, les amateurs de course à pied pourront profiter d'un parcours en plein centre-ville. Long de 5 kilomètres, il partira ainsi du Champ de Mars et traversera les parcs des Trinitaires et Jouvet avant de rejoindre le centre-ville.

Deux courses sur un même parcours

Au programme, deux courses de 5 et 10 kilomètres sur une même boucle. La première, proposée au prix de 8 euros par personne, débutera à 19 heures. Tandis que la seconde partira à 19h30 et est accessible moyennant 10 euros par tête. Le prix des courses augmentera cependant à partir du 14 septembre. Il est donc recommandé de s'inscrire avant cette date sur le la page de l'évènement. À savoir que les 5 kilomètres sont ouverts aux plus de 15 ans et les 10 kilomètres dès 17 ans. Les dossards seront remis au Champ de Mars le jour même à partir de 10 heures.

Plan du parcours de la course. (Ville de Valence)

Le temps des courses, la Ville propose plusieurs activités aux enfants. Ils seront accueillis dès 14 heures pour participer à des courses, animations et être initiés à l'athlétisme. À la fin de la journée, une médaille et un diplôme leurs seront remis. Valence recherche d'ailleurs des bénévoles pour assurer la bonne tenue de l'évènement. Pour des questions de sécurité, plusieurs rues ne seront plus accessibles à la circulation et au stationnement lors des courses. Plus de détails sur le site de la mairie.

Lire aussi : Le Triathlon des Roses près de Lyon : une course solidaire contre le cancer du sein