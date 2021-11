Drôme : le nombre de cas de Covid-19 repart à la hausse dans le département

Alors que l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes appelle à la vigilance de tous, la reprise épidémique continue de s'intensifier dans la Drôme.

Le département enregistre un taux d'incidence de 170 cas pour 100 000 habitants sur la période du 13 au 19 novembre, selon Santé Publique France. Une augmentation de plus de 70 % en 7 jours qui inquiète les autorités. Dans un communiqué, l'ARS indique observer "une recrudescence de clusters touchant des collectivités ou bien à la suite de manifestations ou activités comme des thés dansants, lotos, jeux de cartes et sorties diverses".

Maintenir les gestes barrières "même vaccinés"

Au 22 novembre, 48 personnes étaient hospitalisées dont 8 en soins critiques dans la Drôme. "Cela signifie que le virus circule activement et de manière diffuse au-delà des lieux de regroupement de personnes" détaille l'ARS dans son communiqué. En moyenne, depuis mi-octobre, 4 décès liés au covid-19 sont observés chaque semaine dans les établissements du département.

Par ailleurs, elle précise qu'il est indispensable de maintenir les gestes barrières et que "la vaccination complète est le moyen le plus efficace de se protéger des formes graves et des hospitalisations", rappelle l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes. Dans la Drôme, 90,6 % des plus de 12 ans sont complètement vaccinés, soit 77,7%de la population totale.