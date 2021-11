Villeurbanne : les enseignants du lycée Pierre Brossolette feront grève le 25 novembre

Pour dénoncer des "atteintes graves et répétées au droit syndical" et leurs conditions de travail, des membres de l'équipe pédagogique du lycée Pierre Brossolette à Villeurbanne seront en grève le jeudi 25 novembre.

Les enseignants du lycée Pierre Brossolette à Villeurbanne montent au créneau. Jeudi 25 novembre, des membres de l'équipes pédagogique seront en grève à l’appel de l’intersyndicale CGT-SNES-SUD. Ils souhaitent dénoncer leurs mauvaises conditions de travail, ainsi que celles des élèves.

"L’emménagement dans les nouveaux locaux a été précipité et aurait dû se faire au plus tôt à la rentrée de janvier 2022. Les salles ne sont pas dotées de vidéoprojecteurs, les élèves déficients visuels ne peuvent pas utiliser les ascenseurs et n’ont pas de signalétique en braille, la ventilation est peu efficace et bruyante", expliquent-ils dans un communiqué.

Les parents des élèves pourront se joindre à eux

Ils déplorent également "les atteintes graves et répétées au droit syndical ainsi que la rupture du dialogue imposée par la proviseure alors que la situation actuelle nécessite une véritable collaboration et non un autoritarisme froid." A partir de 9h30, les enseignants seront rassemblés devant l'établissement et proposeront aux parents de ce joindre à eux. A 11 heures, ils tiendront une assemblée générale. Leur objectif est de rencontrer le rectorat pour exposer ces problèmes et tenter de trouver des solutions.