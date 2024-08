Drôme : la Vallée du Rhône placée en vigilance orange pollution 

La Vallée du Rhône, dans la Drôme, est placée en vigilance orange pollution ce jeudi 1er août pour un épisode "estival." Plusieurs mesures ont déjà été mises en place.

Dans le département de la Drôme, la Vallée du Rhône est placée en vigilance orange pour pollution ce jeudi 1er août. L’Est de la Drôme n’est en revanche pas concerné par la vigilance. Avec cet épisode de pollution de type "estival", la préfecture de la Drôme met en vigueur plusieurs mesures de prévention.

Maisons, transports et entreprises

Chez eux, le Dromois devront s’adapter. Il est notamment interdit de pratiquer du brûlage et de faire des barbecues à combustible solide. Les travaux d’entretien et de nettoyage avec des outils non-électriques ou avec des produits à base de solvants organiques sont également proscrits. Dans les entreprises et sur les chantiers de construction, le personnel devra par exemple être sensibilisé et les produits chimiques sont interdits.

Sur la route, la vitesse est abaissée de 20 km/h pour les vitesses supérieures ou égales à 90 km/h, puis de 10 km/h pour celles supérieures ou égales à 80 km/h. Plus globalement, il est recommandé aux personnes vulnérables de réduire les activités physiques et sportives.

