Hugo Boucheron et Matthieu Androdias lors des JO de Tokyo. (Photo de Charly TRIBALLEAU / AFP)

Six athlètes de la région lyonnaise vont défendre les couleurs de la France ce jeudi 1er août en aviron, basket et voile.

Déjà bien entamés, les Jeux Olympiques de Paris 2024 ont débuté avec brio vendredi 26 juillet. Et parmi les 571 athlètes de la délégation française, ils sont près de 40 à venir de Lyon ou à être affiliés à un club de la région lyonnaise. Pour ce sixième jour de compétition, six d'entre eux vont concourir en aviron, basket et voile.

Pour rappel, plusieurs autres lyonnais jouaient ce mercredi. Malheureusement, les avironnières Claire Bové et Laura Tarantola ont perdu en demi-finales du deux de couple poids légers femmes. De même pour le duo Beurey-Ludwig, éliminé de peu par les Tchèques en demi-finales hommes. Enfin, côté football, l'équipe de France féminine a battu la Nouvelle-Zélande avec un score de 2-1. Six joueuses de l'Olympique Lyonnais étaient sur le terrain.

Lire aussi : Les Bleues qualifiées pour les quarts après leur victoire à Lyon

Les trois compétitions à suivre ce jeudi

En aviron, Hugo Boucheron et Matthieu Androdias joueront la finale B du deux de couple hommes à 10h40. Eliminés mardi en demi-finale, les Lyonnais se battront pour la 7e place pour leur troisièmes Jeux Olympiques. Le duo avait obtenu l'or en 2021 à Tokyo.

Côté basket, le tour préliminaire se poursuit toujours. L'équipe de France féminine, dont font partie les joueuses de l'ASVEL Gabby Williams, Marine Fauthoux et Marine Johannès, affrontera ainsi le Nigéria à 11 heures. Elles étaient parvenues à obtenir le bronze en 2021.

Pour finir, les épreuves de voile débuteront ce 1er août après-midi. L'étudiante de l'INSA Lyon, Louise Cervera, jouera la série d'ouverture dériveur femmes à 15h35 à Marseille.

Lire aussi : Éliminé lors des JO 2024, le skateur lyonnais Aurélien Giraud tacle sa fédération