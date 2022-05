Dimanche noir sur les routes : ce qu'il faut savoir pour les retours à Lyon

Classé noir dans le sens des retours, ce dimanche 29 mai promet de longs moments sur la route pour les vacanciers qui rentrent du week-end de l'Ascension. Bison Futé donne quelques astuces pour limiter les bouchons lors des retours à Lyon.

Globalement, les retours vers les grandes métropoles généreront des bouchons et des ralentissements sur les grands axes du pays. Mais, les principales difficultés sont attendues dans le sud, sur les autoroutes A7, A8, A9, A61 et A75.

🚗🚙🚗🚗🚙 Ce dimanche, Bison Futé déploie son drapeau NOIR 🏴 pour les retours du week-end de l’Ascension. C’est LA journée à éviter. pic.twitter.com/SpxDzx2MyA — Radio VINCI Autoroutes (@Radio1077) May 29, 2022

En Rhône-Alpes, l'autoroute l’A7 est annoncée surchargée pour toute la journée. Les temps de passages aux barrières de péage des autoroutes devraient être relativement importants.

L'A7 surchargée entre 10h et 20h

Bison Futé conseille d'éviter l’autoroute A7, entre Orange et Lyon, de 8h à 20h et entre Marseille et Orange de 10h à 20h. Aussi, l’autoroute A9, entre Narbonne et Orange, sera particulièrement chargée de 11h à 19h et de 10h à 18h entre Perpignan et Narbonne.

Le tunnel du Mont-Blanc : horaires à éviter

Pour les retours en France par le tunnel du Mont-Blanc (N205), le trafic sera soutenu de 12h à 15h et de 22h à minuit, avec une attente supérieure à 30 min. Le trafic sera particulièrement fort de 15h à 17h et de 21h à 22h, avec une attente supérieure à 1h.

Pour toutes les prévisions nationales, rendez-vous sur : https://www.bison-fute.gouv.fr/