Déviation de Belleville-en-Beaujolais : le chantier entre dans sa dernière ligne droite

Le chantier de la déviation sud de Belleville-en-Beaujolais, lancé en novembre 2023, touche à sa fin. La nouvelle voie devrait être ouverte à la circulation mi-novembre.

Après 18 mois de terrassements, d’ouvrages d’art et d’aménagements, la deuxième phase du projet avance rapidement. Début septembre, une première couche d’enrobé a été posée sur les 2,1 km du tracé, avec 40 % de matériaux recyclés.

La jonction avec le giratoire de Peillon est prévue en octobre, avant la pose des équipements routiers et de la signalisation.

Le chantier, d’un montant total de 15 millions d’euros, est financé par le Département du Rhône, la commune de Belleville-en-Beaujolais et la Communauté de communes Saône-Beaujolais.