Actualité
Vue de Lyon. @CM

Pollution à Lyon : la qualité de l'air toujours bonne ce vendredi

  • par La Rédaction

    • La qualité de l'air sera toujours bonne ce vendredi 5 septembre 2025, grâce notamment à des conditions météo favorables.

    On respire toujours relativement bien à Lyon et dans toute l'agglomération lyonnaise ce vendredi 5 septembre. "La douceur des températures et le vent de nord assureront une bonne dispersion des polluants et limiteront la production d’ozone photochimique" explique ainsi Atmo, l'observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes.

    Les concentrations de particules fines et de dioxyde de soufre sont ainsi bonnes tandis qu'elles seront moyennes pour le dioxyde d'azote et l'ozone.

