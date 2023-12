Deux stations du métro à Lyon et Villeurbanne rénovées d'ici 2026

Les stations Foch à Lyon et République à Villeurbanne vont faire l'objet de grands travaux de rénovation.

Ce sont deux nouvelles stations qui vont faire peau neuve dans les prochaines années à Lyon et Villeurbanne. Ce jeudi, les élus du conseil d'administration du Sytral ont approuvé la rénovation des stations de métro Foch et République-Villeurbanne. Le budget prévisionnel de 2,725 millions d'euros prévoit de moderniser ces deux stations à l'horizon 2026.

Vincent Monot, conseiller chargé du projet, a dévoilé les choix architecturaux faits par le Sytral pour la rénovation de ces deux stations. Après les travaux entrepris en 2015 dans les stations Hôtel de Ville et Part-Dieu puis en 2016 à Charpennes et Bellecour, le Sytral "poursuit cette démarche de rénovation globale des stations les plus anciennes des lignes A et B du métro" a expliqué Vincent Monot.

"Une place de plus en plus importante pour la culture sur notre réseau"

Bruno Bernard, président du Sytral Mobilités

Dans chacune des deux stations une "œuvre d'art monumentale, immersive, colorée et poétique" sera intégrée a expliqué Bruno Bernard, président de Sytral Mobilités. "Je suis très fier de ces nouvelles stations et de la place de plus en plus importante qu'on accorde à la culture sur notre réseau" s'est félicité le président de la Métropole de Lyon, en prenant l'exemple sur les deux nouvelles stations du métro B inaugurée il y a quelques semaines à Saint-Genis-Laval et Oullins qui accueillent déjà des œuvres.

"A la suite d’un concours et au terme du processus de sélection des équipes (composées d’un artiste, d’un architecte et des bureaux d’études techniques), le jury a retenu les projets lauréats des stations Foch et République Villeurbanne qui seront les premières à être rénovées" détaille le Sytral dans un communiqué. Le projet artistique proposé à la station Foch offrira une "aventure immersive dans un monde imaginaire de style illustratif dont l'esthétique en noir et blanc rappelle l'univers graphique de la bande dessinée". Pour la station République de Villeurbanne, l'accent a été mis sur les trois couleurs du drapeau français, bleu, blanc et rouge. Les quais du métro accueilleront une fresque conçue par l'artiste Julien Soone, "dont l’ambition est de créer un cocon immersif pour l’usager".

Flachet et Gratte Ciel seront les suivantes

Au cours de ces rénovations, les panneaux publicitaires lumineux seront ainsi retirés des stations. "Ca ferait bizarre d'avoir ces publicités au milieu des propositions artistiques" avoue Bruno Bernard. Les travaux, qui débuteront fin 2024 dureront 10 mois pour chaque station.

Enfin, deux autres stations du réseau TCL seront concernées dans les prochaines années par une rénovation. Gratte Ciel et Flachet ont été choisies par le Sytral pour être les prochaines à se refaire une jeunesse.