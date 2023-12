Bactérie E. coli : des barquettes de raclette et morbier rappelées

Des barquettes de raclette et morbier sont rappelées. (@Wikipédia)

Des barquettes de raclette et morbier sont rappelées en raison d'un risque de présence de la bactérie E. coli.

Vigilance si vous avez récemment acheté des barquettes de fromage à raclette à Leclerc, Cora, Auchan, Super U/Hyper U et Casino. La marque Entremont procède au retrait d'une barquette de raclette et morbier de 350 grammes, alerte le site gouvernemental RappelConso ce jeudi.

Ces produits pourraient contenir la bactérie E. coli qui peut entraîner "dans la semaine qui suit la consommation de produits contaminés des diarrhées parfois sanglantes, des douleurs abdominales et des vomissements, accompagnés ou non de fièvre". Ils ont été commercialisés dans l'ensemble de la France entre le 6 novembre et le 13 décembre.

RappelConso invite à rapporter le produit en point de vente pour obtenir un remboursement jusqu'au 28 janvier ou à le détruire. Plus d'informations sur le site de RappelConso.