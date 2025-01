Le chef Carmine Russo, de la pizzeria lyonnaise Romantico Antonio et Marco a été sacré champion de France de la pizza napolitaine lors du Sirha Lyon 2025.

La meilleure pizza napolitaine se trouve à Lyon. Dimanche 26 janvier, la pizzeria lyonnaise Romantico Antonio et Marco a décroché le titre de championne de France de la pizza napolitaine. Organisée au sein du Sirha Lyon 2025, la compétition visait à départager 50 pizzaïolis, de la confection à la dégustation du symbole de la culture italienne.

C'est donc le chef Carmine Russo, de la pizzeria Romantico franchisée Antonio et Marco qui a obtenu la médaille d'or 2025. Installé dans le 6e arrondissement, le pizzaïolo formé par les deux frères Antonio et Marco Morreale, semble avoir dépassé les maîtres. En effet, si Carmine Russo s'est hissé en haut du podium, son formateur Marco Morreale occupe quant à lui la troisième place du classement. Un trio de tête composé donc aux deux tiers des produits de la filiale lyonnaise.

Symbole de la culture italienne, la pizza napolitaine se démarque par sa pâte aux quatre ingrédients : farine de blé, eau, sel et levure, sans aucune matière grasse. Afin d'obtenir une pâte moelleuse à l'intérieur et craquante à l'extérieur, celle-ci doit être levée durant minimum huit heures. Une fois garnie de tomates San Marzano, de mozzarella di bufala, la pizza est prête à être enfournée de 60 à 90 secondes au feu de bois. Un peu d'huile d'olive et de basilic et le tour est joué.

Lire aussi :