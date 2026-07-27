Appels frauduleux : le Tribunal judiciaire de Lyon alerte sur ces usurpations d'identité

Le tribunal judiciaire de Lyon met en garde contre une vague d'appels frauduleux. Des escrocs usurpent l'identité de l'institution pour soutirer des informations personnelles à leurs victimes.

Depuis quelques jours, des appels frauduleux utilisant la fausse qualité du tribunal judiciaire de Lyon semblent se propager. Les escrocs tentent d'obtenir des informations personnelles en usurpant l'identité de l'institution. Dans ce contexte, l'instance lance l'alerte par l'intermédiaire d'un post sur LinkedIn.

Pour reconnaitre ces arnaques, le Tribunal recommande d'abord de vérifier le numéro d'appel. Les escrocs utilisent majoritairement des numéros étrangers aléatoires, mais aussi des numéros français commençant par 04 ou 09. Autre astuce pour reconnaitre la fraude, le message préenregistré indique que l’appel émane du tribunal judiciaire de Lyon et invite à appuyer sur la touche 9.

"Méfiez vous des demandes urgentes et inhabituelles"

Enfin, l'interlocuteur humain au bout du fil prétend que vous n’avez pas récupéré une convocation à comparaître devant un juge et que c’est un jugement très important. En outre, ce dernier donne de faux numéros de référence de dossier (commençant par "NRG"), demande vos nom, prénom et numéro de carte d’identité. Enfin, si vous proposez de rappeler le tribunal, il tente de vous dissuader en insistant sur l’urgence, et peut vous demander d’installer Telegram pour recevoir un message d’un service de l’Etat.

Le Tribunal judiciaire de Lyon recommande donc de redoubler de vigilance en ne diffusant aucune information personnelle, en installant une application anti-spam ou encore en signalant les tentatives sur les plateformes officielles.

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