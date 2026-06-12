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Le groupe lyonnais LDLC affiche une "profitabilité record" pour son exercice 2025-2026

  • par LR

    • Basé près de Lyon, le groupe LDLC renoue avec les bénéfices en 2025-2026 et affiche une rentabilité record hors période Covid.

    Le distributeur de produits de haute technologie Groupe LDLC a annoncé jeudi une "profitabilité record" pour son exercice 2025-2026 soldé par un résultat net repassé dans le vert, lors de la publication de ses résultats annuels.

    "Comme annoncé, l'exercice 2025-2026 se traduit par une profitabilité record hors période Covid, avec une marge brute de 24,5% et une progression soutenue de l'excédent brut d'exploitation qui s'élève à 24,2 millions d'euros", contre 1,5 million un an plus tôt, souligne le directeur général Olivier de la Clergerie, cité dans le communiqué.

    Le résultat net part du groupe, dans le rouge sur l'exercice précédent (-10,9 millions d'euros), est positif au 31 mars, à 10,2 millions d'euros. Le chiffre d'affaires annuel a atteint 554,1 millions d'euros, en hausse de 3,7% par rapport à la même période un an plus tôt.

    Les charges de personnels en baisse

    La hausse est plus rapide côté BtoC (commerce entre entreprises et particuliers), avec une progression de 4,5% à 395,4 millions d'euros, tandis que le chiffre d'affaires du BtoB (commerce entre entreprises et entreprises) s'est élevé à 146,3 millions d'euros (+1,4%).

    Pour Olivier de la Clergerie, la "performance" du groupe est à attribuer à "la montée en puissance de la marketplace Rue du Commerce", et au travail effectué sur "la structure de coûts" et les approvisionnements. Les charges de personnels, notamment, ont reculé de 8,2%. Face à la hausse des prix, le groupe a pris la décision de "renforcer ses niveaux de stocks, afin de sécuriser ses approvisionnements, préserver ses marges futures et +surperformer+ le marché".

    Le groupe reste "confiant" pour l'exercice en cours, même si "les niveaux d'activité pourraient continuer à être affectés négativement par un contexte global de marché encore incertain, notamment l'absence de nouveaux lancements de cartes graphiques par Nvidia et les tensions tarifaires sur certains composants", explique Olivier de la Clergerie.

    Groupe LDCL s'attend toutefois à un "recul significatif du chiffre d'affaires" pour l'exercice en cours, "principalement lié au décalage de la sortie de nouveaux produits porteurs vers fin 2027" et à l'environnement tarifaire.

    "Ce décalage, par nature temporaire, constitue un report d'activité plutôt qu'une érosion de la demande", assure l'entreprise, qui prévoit en parallèle de poursuivre l'optimisation des coûts.

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