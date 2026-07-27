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Gabriele Monteiro a disparu, jeudi 23 juillet, à Lyon. Image fournie

Disparue depuis la semaine dernière à Lyon, Gabriele Monteiro a été retrouvée saine et sauve

  • par LR

    • La jeune femme brésilienne de 34 ans disparue jeudi dernier dans le 7e arrondissement de Lyon a été retrouvée saine et sauve ce lundi.

    Un soulagement pour les proches de la jeune femme. Gabriele da Silva Monteiro, jeune femme brésilienne de 34 ans, a été retrouvée saine et sauve ce lundi, annoncent ses proches. Nos confrères de LyonMag indiquent que "son intégrité physique est préservée" et qu’elle reçoit actuellement des soins médicaux. Aucun contexte sur sa disparition n’est pour le moment communiqué.

    Pour rappel, la jeune femme avait disparu jeudi dernier aux alentours de 16 h 30 alors qu’elle se trouvait à son domicile, dans le 7e arrondissement de Lyon. Au moment de sa disparition, elle préparait alors ses affaires pour se rendre à un mariage durant le week-end. Lorsque son mari était rentré au domicile, la jeune ingénieure avait disparu. Ses effets personnels, notamment son téléphone et ses papiers d’identité, se trouvaient toujours sur place.

    Gabriele Monteiro va ainsi pouvoir "se rétablir en toute tranquillité et sécurité."

    Lire aussi : Disparition inquiétante à Lyon : la jeune brésilienne toujours activement recherchée

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