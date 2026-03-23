Deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance avalanches

Deux départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance jaune avalanches ce lundi 23 mars 2026.

La semaine débute comme la précédente s'est terminée pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce lundi 23 mars, deux départements de la région sont concernés par une vigilance avalanches.

Il s'agit de la Savoie et de la Haute-Savoie, placés en vigilance jaune pour l'ensemble de la journée ce lundi.

Ce sont les deux seuls départements de la région à être concernés par une vigilance météo.