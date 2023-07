Des travaux sur l’A47, une sortie pour Rive-de-Gier fermée sept semaines

L’échangeur du Sardon sera partiellement fermé pour travaux durant 7 semaines dans le sens Saint-Étienne - Lyon, du 3 août au 21 septembre. Pour rejoindre Rive-de-Gier les automobilistes devront sortir à La Grand-Croix.

Plusieurs semaines de perturbations attendent certains usagers de l’autoroute A47. À compter du 3 août et jusqu’au 21 septembre, la bretelle de sortie de l’échangeur n°12 “Sardon” dans le sens Saint-Étienne-Lyon sera fermée aux automobilistes. Cette sortie qui permet de rejoindre Rive-de-Gier (Loire) doit faire l’objet d’un important chantier d’élargissement "afin de faciliter l’insertion des véhicules sur le rond-point pour améliorer la fluidité de la circulation sur la bretelle de sortie et sa capacité de stockage", explique la préfecture. Le but étant, à terme, de mettre fin à la remontée de files de voitures sur l’A47, aujourd’hui quotidiennes et qui "engendrent des risques pour la sécurité des usagers de l’autoroute".

Itinéraire de substitution par Lorette

Du début à la fin du chantier, les usagers souhaitant rejoindre Rive-de-Gier depuis Saint-Étienne sont donc invités à emprunter la sortie précédente, située à La Grand-Croix, puis la RD88 en direction de Farnay/Lorette.

Durant la plus grande partie de ces travaux, dont le montant est évalué à 650 000 euros, le rond point situé à la sortie de l’autoroute restera ouvert avec une réduction de chaussée. Une fermeture complète de l’ouvrage sera toutefois nécessaire durant quatre nuits, du 28 août au 1er septembre, de 21 heures à 5h30.