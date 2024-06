Les HCL mettent en place une chaîne de spectacles dans leurs 13 centres hospitaliers pour donner accès à la culture aux patients.

Les Hospices Civils de Lyon (HCL) et l'Opéra de Lyon officialisaient en novembre dernier un partenariat inédit. Une collaboration imaginée pour rendre la culture accessible au plus grand nombre. En particulier aux usagers et aux professionnels de santé des HCL. Après plusieurs projets, ils imaginent aujourd'hui une chaîne télévisée dédiée à la diffusion de spectacles.

Rendre la culture accessible à tous

La vie à l’hôpital étant rythmée par les soins et les examens, souvent réalisés le matin, le canal Opéra a été pensé pour s’adapter aux publics hospitalisés. Cette nouvelle chaine diffuse ainsi des ballets et opéras chaque jour de 14h à 19h30. "Nous avons une responsabilité fondamentale : rendre toujours plus accessibles la musique, la danse, l’opéra à tous les habitants et habitantes de tous les territoires", estime Richard Brunel, directeur de l'Opéra de Lyon. Tous les trois mois, 48 spectacles seront donc choisis pour passer en continu sur les 4 800 écrans des HCL.

Les patients peuvent désormais profiter de nombreux opéras et des ballets classiques comme modernes. Parmi les œuvres diffusées figurent des classiques intemporels tels que "Carmen" de Bizet, "La Flûte Enchantée" de Mozart et "La Belle au bois dormant" de Tchaïkovski. Mais aussi des pièces plus contemporaines comme "Shirine" de Thierry Escaich. Pour ceux qui manqueraient les diffusions, un service de replay est également disponible.

