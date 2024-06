« Ce sont 10 000 dons par jour qui sont nécessaires en France et 1400 dons dans notre région Auvergne Rhône Alpes et ce j’allais dire tous les jours » @DR

Dr. Brice Poreau est responsable des prélèvements du Rhône à l'établissement français du sang. Il était sur le plateau de l'émission "6 Minutes Chrono" de Lyon Capitale à l'occasion de la journée mondiale des donneurs de sang, ce vendredi 14 juin.

Sur les besoins en France et dans l'agglomération lyonnaise, le Dr. Poreau répond : "Comme vous le savez, les besoins sont toujours importants et réguliers. Ce sont 10 000 dons par jour qui sont nécessaires en France et 1400 dons dans notre région Auvergne Rhône Alpes et ce j'allais dire tous les jours, chaque semaine et à l'approche de la période estivale, c'est vraiment un geste fort de sens, c'est très important aujourd'hui."

Il explique aussi l'origine de la journée mondiale : "ça a été créé par l'Organisation Mondiale de la Santé il y a 20 ans maintenant. Le 14 juin a été choisi car c'est la date anniversaire, la date de naissance de Karl Landsteiner qui a découvert au début du 20e siècle les différents groupes sanguins. Vous voyez qu'on a fait beaucoup de chemin depuis mais actuellement aujourd'hui c'est toujours la transfusion, le don qui permet de sauver des patients, de sauver des vies."

Où donner son sang ?

Où donner son sang à Lyon ? "Il y a effectivement la nouvelle maison du don qui est située dans le quartier de La Part-Dieu au 74 rue de la Villette et puis la première maison du don située Place des Archives donc dans le quartier de Perrache et évidemment vous pouvez chercher sur notre site dans dondesang.efs.sante.fr toutes les collectes mobiles qui sont organisées dans Lyon intra-muros et dans les différentes communes autour de Lyon."

Tester son éligibilité

Si vous souhaitez-vous inscrire à l’une de ces collectes, rien de plus simple, il suffit de se rendre sur ce lien. Vous pourrez également tester votre éligibilité en tant que donneur. Pour donner son sang, il faut notamment être en bonne santé, avoir entre 18 ans et 70 ans, et peser plus de 50 kilos.

Le programme :

Auditorium de Lyon, lundi 17 juin, de 8h à 16h

Salons de l’Hôtel de Ville de Lyon, mardi 18 et mercredi 19 juin, 9h-14h / 15h30-19h

A tout moment :

Maison du Don de Confluence (place des Archives, entre la gare Perrache et le quartier Confluence)

Maison du Don de Part-Dieu (74 rue de la Villette)

La retranscription complète de l'émission :

Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale, aujourd'hui on va parler de don du sang à l'occasion de la journée mondiale des donneurs de sang, ce vendredi 14 juin. Une journée importante à retenir pour aller donner son sang. Pour en parler nous recevons le docteur Brice Poreau qui est responsable des prélèvements du Rhône à l'établissement français du sang. Bonjour docteur, on va rentrer dans le vif du sujet : quels sont les besoins en sang actuellement, de manière générale mais si vous avez aussi un petit mot sur le Rhône ou la région lyonnaise ?

Comme vous le savez, les besoins sont toujours importants et réguliers. Ce sont 10 000 dons par jour qui sont nécessaires en France et 1400 dons dans notre région Auvergne Rhône Alpes et ce j'allais dire tous les jours, chaque semaine et à l'approche de la période estivale, c'est vraiment un geste fort de sens, c'est très important aujourd'hui.

Est-ce que vous pouvez nous dire aussi un mot sur la journée mondiale des donneurs de sang, c'est sa 20e édition ?

Exactement, ça a été créé par l'Organisation Mondiale de la Santé il y a 20 ans maintenant. Le 14 juin a été choisi car c'est la date anniversaire, la date de naissance de Karl Landsteiner qui a découvert au début du 20e siècle les différents groupes sanguins. Vous voyez qu'on a fait beaucoup de chemin depuis mais actuellement aujourd'hui c'est toujours la transfusion, le don qui permet de sauver des patients, de sauver des vies.

Alors vous le disiez, les besoins sont toujours aussi importants, maintenant la crise sanitaire est dans notre dos mais est-ce que ça a changé quelque chose dans les habitudes, dans les tendances sur les dons de sang, cette crise sanitaire de 2020 ?



Effectivement, pour nous il est très important de pouvoir avoir de nouveaux donneurs et de fidéliser nos donneurs et nos donneurs ce sont de jeunes donneurs, des étudiants mais aussi des travailleurs dans les différentes entreprises. Depuis la crise sanitaire, vous savez notamment dans les entreprises le télétravail a été mis en place. Aujourd'hui cela nous demande une adaptation d'aller au plus près des donneurs et ici à Lyon, nous sommes effectivement une ville où la mobilisation fonctionne très bien. Je remercie évidemment tous les donneurs qui se mobilisent. C'est pour cela qu'il y a quelques mois nous avons pu ouvrir et créer une deuxième maison du don située dans le quartier de La Part-Dieu pour être vraiment au plus près des donneurs.

Alors vous faites une parfaite transition, où peut-on donner son sang ? Il y a la Journée Mondiale des Donneurs de Sang mais en fait toute l'année c'est possible, vous avez dit qu'il y a un centre à La Part-Dieu, vous pouvez nous donner l'adresse et pareillement pour le premier centre ?

Il y a effectivement la nouvelle maison du don qui est située dans le quartier de La Part-Dieu au 74 rue de la Villette et puis la première maison du don située Place des Archives donc dans le quartier de Perrache et évidemment vous pouvez chercher sur notre site dans dondesang.efs.sante.fr toutes les collectes mobiles qui sont organisées dans Lyon intra-muros et dans les différentes communes autour de Lyon



Voilà c'est quand même important, pourquoi c'est important aussi ? J'ai une question, combien de vies peuvent être sauvées grâce à un don ? Vous pouvez nous dire dans quelle mesure un don peut aider ensuite des personnes qui en ont besoin ?



Les patients en ont besoin, je rappelle que c'est vital. Il n'existe pas à ce jour de sang synthétique. Seul le don permet les transfusions, pour les patients qui ont des maladies du sang, des cancers, qui peuvent avoir des chirurgies ou encore les accidentés de la route, pour cela il y a besoin de différents composés sanguins et un don permet d'extraire ces différents composés que sont les globules rouges, le plasma ou encore les plaquettes. Ces types de dons peuvent se faire soit dans les maisons du don, comme je l'ai mentionné, avec des dons plus spécifiques, des dons de plasma ou de plaquettes, mais également dans les collectes mobiles et donc évidemment nous vous attendons le lundi 17 juin à l'auditorium à partir de 8h et puis à l'Hôtel de Ville les mardis 18 juin et mercredi 19 juin à partir de 9h pour réaliser ces dons.



Alors est-ce que vous pouvez nous dire aussi quelles sont les conditions d'accès ? Tout le monde peut venir, n'importe quand, voilà, quelles sont les conditions pour pouvoir donner son sang ?



Il y a tout d'abord les conditions d'âge, il faut avoir 18 ans au minimum, conditions de poids également, il faut peser au minimum 50 kg et puis d'autres conditions qui seront vues avec le médecin lors de l'entretien, notamment si vous prenez des traitements ou si vous êtes suivi pour certaines pathologies ou encore si vous avez voyagé.

Et il faut avoir mangé ou pas, par exemple, on peut venir à jeûne ?



Exactement, on conseille effectivement d'avoir mangé, de bien s'hydrater avant et puis lors de l'organisation d'un don, à l'issue du prélèvement vous aurez également une belle collation qui vous attendra.



J'ai une dernière question pour vous, est-ce que les jeunes sont au rendez-vous ? C'est un enjeu important parce que comme vous le disiez, des conditions d'âge, donc voilà, une certaine catégorie de population sortent des âges qui peuvent donner leur sang. Est-ce que vous arrivez, vous parvenez à les toucher, les plus jeunes parmi les donneurs de sang potentiels ?



Je le dis pour les jeunes, c'est vraiment un geste entre guillemets simple, c'est trois quarts d'heure de votre temps et ça sauve une vie. Évidemment les jeunes c'est l'avenir, ce sont les donneurs d'aujourd'hui et de demain, donc c'est vraiment important. On a une très belle mobilisation qui se fait sur la région lyonnaise. Il y a quelques semaines effectivement un challenge impliquant de très nombreuses écoles lyonnaises a pu avoir lieu et je les en remercie et les en félicite et on espère qu'évidemment ce type de challenge va permettre d'avoir de nouveaux jeunes donneurs.



Merci beaucoup docteur Poreau d'être venu sur notre plateau pour présenter les enjeux du don du sang. Vous l'avez bien compris, la journée mondiale de Donneurs de Sang c'est le 17 juin mais ça ne s'arrête pas là. Il y a plusieurs événements à Lyon, vous pouvez retrouver les dates dans la description de cette vidéo. Merci d'avoir suivi cette émission, vous pourrez retrouver plus de détails sur le site lyoncapitale.fr, à très bientôt.