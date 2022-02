Des Lyonnais lancent "Navis Fidelis", un site de rencontre pour catholiques pratiquants

Le 2 février, deux Lyonnais ont lancé Navis Fidelis, un site de rencontre dédié aux catholiques pratiquants de plus de 26 ans. L'objectif ? Aider des célibataires qui veulent se marier religieusement à trouver leur moitié.

Alors que le nombre de mariages religieux est en déclin en France depuis de longues années, deux Lyonnais ont lancé un site de rencontre pour aider des catholiques pratiquants célibataires à se rencontrer. Ce sont l'abbé Laurent Spriet et le doctorat en informatique à l'ENS Lyon, Rémi Pellerin, qui sont derrière ce site nommé Navis Fidelis. Ils ont été aidés par une équipe de paroissiens de l'église Saint-Georges de Lyon pour développer leur site web.

Le projet est d'abord né de la création de groupe de rencontre au sein de l'église Saint-Georges. Face au succès de cette initiative, "nous avons décidé d'exporter le concept avec le site Navis Fidelis", explique Rémi Pellerin, le webmaster du site dans une vidéo de présentation sur YouTube.

L'abonnement coûte 42 euros par an

L'idée est simple. Pour s’inscrire, les utilisateurs doivent être âgés de plus de 26 ans et recevoir le parrainage d’un prêtre, afin de confirmer qu’ils vont régulièrement à la messe dominicale. "Il faut être parrainé par un référent ecclésial, qui connaît bien la personne qui veut entrer dans le bateau. C'est pour être certain que cette personne est catholique pratiquante", précise l'abbé Laurent Spriet.

L'abonnement coûte 42 euros par an, mais il sera offert pour la première année aux usagers qui s'inscrivent en février 2022.

Sur la plateforme en ligne, les utilisateurs ont la possibilité de participer à des événements créés par d’autres membres du site. Ainsi, les rencontres se font uniquement dans la vraie vie, entre plusieurs personnes et au sein d’une activité collective, comme un dîner au restaurant ou une séance de sport, par exemple. Le site internet Navis Fidelis est d’ores et déjà accessible. L’inscription est gratuite durant le mois de février 2022. L’initiative s’adresse également aux prêtres, qui peuvent s’inscrire comme parrains potentiels et proposer des événements dans leur paroisse.

Il faudra maintenant attendre quelques mois pour voir si Navis Fidelis rencontre son public.