En réponse à l’annonce de la "suppression de 10,4 équivalents temps plein" sur plusieurs postes, le personnel de la maternité de l’hôpital Lyon-Sud a décidé d'entamer une grève illimitée à partir du lundi 21 février, un préavis a été déposé pour exiger le "maintien des effectifs".

La gronde monte en ce début de semaine du côté de la maternité de l’hôpital Lyon-Sud. L’annonce par la direction de l’établissement de santé, le 9 février, de "la suppression de 10,4 équivalents temps plein" et la "fermeture de 5 lits en maternité" ne passe pas auprès des sages-femmes, aides-soignantes et agents de service.

Deux revendications

Une décision qui intervient selon eux en plein plan blanc et qui ne se base que sur "les seuls chiffres du nombre d’accouchements par an, cette décision ne prend pas en considération l’ensemble de l’activité des services de la maternité". Un préavis de grève illimitée a donc été déposé par le syndicat FO des Hospices civils de Lyon pour demander le "maintien des effectifs" et du "nombre de lits de maternité".

"La maternité de Lyon Sud se doit de répondre à sa mission de service public en offrant une médecine périnatale de proximité et de qualité, à la hauteur des attentes de la population et des enjeux de santé publique", fait valoir le personnel du service qui se mobilisera donc lundi prochain, le 21 février.