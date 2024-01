Des élus accusés de favoritisme dans l'attribution du marché du chauffage urbain de la Métropole de Lyon

Dans un mail anonyme envoyé à une quinzaine d'élus de la métropole de Lyon, un lanceur d'alerte dénonce du favoritisme dans l'attribution du marché public. La métropole évoque des "fausses informations".

Les élus de la Métropole de Lyon ont-ils fait preuve de favoritisme dans l'attribution du marché public du chauffage urbain ? C'est en tout cas ce que dénonce un mail anonyme, envoyé à quinze élus de la métropole par celui qui se présente comme lanceur d'alerte. Selon les informations de BFM Business, le signataire, un certain Sylvain Michaud, souhaite informer sur le favoritisme qu'il pourrait y avoir eu pour l'un des deux industriels en course pour récupérer le marché public : Coriance.

Un contrat à 350 millions d'euros

Et c'est justement ce vendredi qu'aura lieu un conseil exécutif des principaux élus pour préparer la délibération du 29 janvier prochain sur l'attribution de ce marché public. Il est question d'un contrat de 350 millions d'euros sur 25 ans pour la gestion du chauffage de plus de 12 000 logements et 30 000 habitants de la métropole.

A lire aussi : Chauffage urbain : 40 ans de gestion désastreuse

Idex et Coriance sont pour l'heure les deux industriels en course et le deuxième nommé est donc accusé d'avoir été privilégié par les élus alors qu'il proposerait, toujours selon BFM TV, un prix plus élevé d'environ 10% pour les particuliers. "L'entreprise qui souhaiterait favoriser serait la plus chère mais vos services essaieraient de la faire apparaître malgré tout comme la plus intéressante" est-il écrit dans le mail anonyme reçu par les élus.

Dans le mail, le lanceur d'alerte cible un certain JVP, certainement pour Jean-Vincent Placé, ancien sénateur écologiste et secrétaire d'Etat, proche de Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon. L'homme politique aurait servi d'entremetteur entre l'entreprise privée et les élus lyonnais.

Des informations "ni étayées, ni vérifiées" selon la Métropole

"La procédure d’attribution de cette délégation de service public lancée en septembre 2022 est toujours en cours et sera délibérée en conseil métropolitain le 29 janvier prochain. D’ici là, la Métropole de Lyon ne communiquera pas sur le fond du dossier" a réagi jeudi dans la soirée la Métropole dénonçant des informations "qui ne sont ni étayées, ni vérifiées, ni documentées".

Quelques jours après le rappel à la loi à Bruno Bernard pour avoir nommé son oncle à la tête d'un bailleur social lyonnais, c'est une nouvelle polémique dont se serait bien passé la Métropole de Lyon.

A lire aussi : Métropole de Lyon : Bruno Bernard sanctionné par la justice

Coriance, qui serait favori pour récupérer la gestion du chauffage urbain de l'agglomération, a remporté différents appels d'offres ces derniers mois en France, à Châtenay-Malabry, Garges-lès-Gonesse, Le Bourget, Calais et Caen. Ces concurrents ont noté que tous ces contrats ont été gagnés à la suite d'un avis favorable du même bureau d'étude, Manergy. La même entreprise est chargée de l'appel d'offres à Lyon.

La Métropole va saisir la justice

"Les procédures d’attribution de ces contrats font donc l’objet d’un process interne transversal rigoureux, et objectif, permettant d’analyser en détail les avantages et les limites de chacune des offres présentées" se défend la Métropole dans un communiqué. La collectivité explique également qu'elle va saisir la justice "pour que cette dénonciation calomnieuse et la diffusion de fausses informations par BFM Business puissent être sanctionnées."