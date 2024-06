Les collectifs MeToo, Filactions ou encore Nous Toutes Rhône lancent un appel Alertes Féministes et organisent un rassemblement contre l’extrême droite ce dimanche 23 juin à 15 heures sur la place des Terreaux (1er arr.).

Plusieurs collectifs et associations féministes appellent au rassemblement contre l’extrême droite ce dimanche 23 juin à 15 heures sur la place des Terreaux (1er arr.). Cette mobilisation s’inscrit dans le cadre de l’appel "Alertes Féministes" signé par plus de 120 associations, comme Nous Toutes Rhône, Filaction et le collectif MeToo. Dans un communiqué, ils alertent sur "la possibilité que l’extrême droite arrive au pouvoir" et dénoncent une dissolution "irresponsable" de l’Assemblée nationale.

"Nos droits ne sont jamais acquis pour toujours"

"Nous savons que (l'extrême droite) a pour obsession en priorité de venir casser les droits et libertés d’une immense partie de la population : les femmes, les personnes racisées, handicapées, trans et LGBTQIA+, les personnes migrantes, les filles et les enfants. Nous savons aussi qu’elle s’attaquera de front à tout le mouvement social", écrivent-ils encore.

Toujours dans leur communiqué, les collectifs demandent aux responsables politiques de "ne pas présenter des hommes mis en cause ou condamné pour violences sexistes et sexuelles" lors des élections législatives, et assurent également que les idées d’extrême droite "sont allées jusqu’à inspirer plusieurs réformes délétères en France ces dernières années." "Nos droits ne sont jamais acquis pour toujours", s’inquiètent-ils.

"Pour préserver la démocratie, déjà bien malmenée, et pour protéger nos droits et nos acquis sociaux chèrement conquis, pour la dignité de toutes et tous, nous sonnerons des alertes féministes partout en France le 23 juin pour appeler à faire barrage a l’extrême droite les 30 juin et 7 juillet et à voter massivement pour un avenir qui permette l’émancipation et la liberté de tous", concluent enfin les différentes associations.

