Après l'affaire Depardieu, un rassemblement féministe devant la préfecture ce jeudi à Lyon

Contre les violences sexistes et sexuelles, ils étaient entre 3800 et 7500 à manifester dans les rues de Lyon samedi 27 novembre. (Photo Hadrien Jame)

Un rassemblement se tiendra jeudi à 19 h devant la préfecture du Rhône à Lyon en soutien aux victimes de violences sexistes et sexuelles.

Après le soutien d'Emmanuel Macron à l'acteur Gérard Depardieu, accusé de viol par une dizaine de femmes et dont des propos sexualisant une enfant ont été rendus publique par l'émission Complément d'enquête, les associations féministes de France se mobilisent.

"Dans ce monde qui laisse les victimes dernières de cordée sans justice, nous croyons à la présomption de sincérité"

Des rassemblement sont prévus dans toute la France à l'appel de syndicats, associations féministes et des droits de l'Homme, qui invitent "toutes celles et ceux qui défendent les droits des femmes, des enfants et des minorités de genre, et qui refusent les violences sexistes et sexuelles à des rassemblements devant toutes les préfectures ou les palais de justice de France".

A Lyon, un rassemblement est organisé à 19 h devant la préfecture du Rhône à l'appel du collectif Droits des femmes 69. "Nous sommes fières de chacune d’entre nous, de celles qui parlent et de celles qui ne peuvent pas. Dans ce monde qui laisse les victimes dernières de cordée sans justice, nous croyons à la présomption de sincérité", expliquent les signataires de l'appel.

Et de déplorer : "Emmanuel Macron a tranché au plus haut sommet de l'Etat, à l'image de son bilan en la matière : "il y a la présomption d’innocence", "Gérard Depardieu rend fière la France", dénonçant une prétendue "chasse à l'homme" exercée contre l'acteur dont il est "un grand admirateur", dissimulant volontairement le fait qu'il est mis en examen depuis 2020 pour viol et agression sexuelle."