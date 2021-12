Spectacle de danse : le tango façon Almodóvar

Pour notre plus grand bonheur, la compagnie brésilienne Mimulus revient avec Dolorès, une magnifique pièce inspirée des films de Pedro Almodóvar. Spectacle unique le 10 décembre à l'Espace Albert-Camus de Bron.

Dolorès, du chorégraphe Jomar Mesquita, est une de ses plus belles créations qui illustre l’originalité de son langage chorégraphique, alliant la maîtrise des danses latines avec, bien sûr, le tango mais aussi le rock, le swing et une certaine théâtralité.

Délicatesse, extrême sensualité et technicité d’un très haut niveau portent une danse d’une grande modernité qui confronte les corps d’une manière intense et passionnée.

Jomar Mesquita s’inspire des films de Pedro Almodóvar situant son propos dans l’univers coloré et kitch du réalisateur. Il explore le jeu des relations entre les hommes et les femmes posant la douleur au centre de leurs émotions. Il est question d’amour, de sexe, de tragique, de provocation, de machisme, de corps qui s’abandonnent au creux d’une écriture où le tango est sublimé par la fluidité des danseurs.

La femme de Mesquita est à l’image de celle du cinéaste, hystérique, passionnée, subtile, complexe mais le chorégraphe n’hésite pas non plus à nous offrir de somptueux et langoureux duos masculins. Déjà présentée en 2011 à la Maison de la danse, Dolorès mérite d’être vue plutôt deux fois qu’une !

Dolorès - Compagnie Mimulus – Le 10 décembre – Pôle en scènes – Espace Albert-Camus, Bron – www.pole-en-scenes.com