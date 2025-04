Des bouchons à prévoir mercredi 30 avril en Auvergne-Rhône-Alpes

La circulation sera dense ce mercredi en Auvergne-Rhône-Alpes indique Bison futé.

Avec une météo estivale, un week-end prolongé par le pont du 1er mai et les vacances scolaires qui se poursuivent, nombreux sont ceux qui prendront la route mercredi 30 avril. Bison futé hisse ainsi le drapeau orange sur l'ensemble de la France dans le sens des départs.

"L’essentiel des difficultés de circulation devraient être observées dans le Sud-Est de l’hexagone (A61, A7, A8 et A9 principalement)", indique l'organisme de prévisions. Ces difficultés pourraient s'étendre du début de l'après-midi jusqu'en début de soirée.

Il est ainsi conseillé d'éviter l'autoroute A7 entre Lyon et Orange de 14 h à 20 h et le tunnel du Mont-Blanc entre la France et l'Italie de 1à h à 20 h.