Des averses puis du soleil ce mercredi à Lyon

Après une matinée maussade dans la ciel lyonnais le soleil devrait faire son retour dans l'après midi.

Ce mercredi matin le ciel est gris à Lyon et dans l'agglomération lyonnaise. Jusqu'en début d'après midi des averses sont même attendues toute la matinée. Avant un retour du soleil à travers quelques éclaircies dans le courant de l'après midi.

Niveau température il fait 3 degrés ce mercredi matin et le mercure montera jusqu'à 11 degrés au meilleur de la journée.

Le vent de retour

A noter que des rafales de vent feront leur apparition dans la soirée et dans la nuit et pourrait dépasser les 65 km/h voir même au delà pour les journées de jeudi et de vendredi. Si le département du Rhône n'a pas été placé en vigilance pour vent violent, il est en vigilance jaune pour neige-verglas et pour pluie-inondation.