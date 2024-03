Un dealer de stupéfiants arrêté pour violences conjugales

Deux hommes d'une vingtaine d'années ont été arrêtés à Villeurbanne dans le quartier de Grand Clément le 23 mars. Appelés pour des violences conjugales, les forces de l'ordre ont mis à jour un important trafic de drogue.

C'est le 23 mars après-midi que les policiers reçoivent un appel pour un différend conjugal. Ils se rendent à Villeurbanne dans le quartier de Grand Clément et découvrent la victime, âgée de 25 ans. Cette dernière explique squatter ce logement avec son compagnon depuis 8 mois.

Le compagnon, âgé d'une vingtaine d'années et suspecté d'être à l'origine des violences conjugales, est présent dans le logement, accompagné d'un ami âgé de 26 ans. Au cours de la perquisition les forces de l'ordre vont finalement mettre à jour un important trafic de drogue et découvrent 420 g de cocaïne, 946 g de résine de cannabis, 0,7 g d'herbe et des sachets de conditionnement.

Les deux hommes sont alors suspectés de participer activement à un trafic de stupéfiants situé rue d'Hanoï à Villeurbanne. Très défavorablement connus des services de police, les deux suspects ont été immédiatement placés en garde à vue. Si le compagnon de la victime a reconnu partiellement les faits, le second suspect a nié. Les deux jeunes hommes ont été écroués en attente de leur jugement devant le Tribunal de Lyon.