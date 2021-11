Dernier tour de piste pour les chevaux d’Équita Lyon, ce dimanche

Kevin Staut et sa jument Urhelia Lutterbach à Equita Lyon en 2019 © PSV

De retour à Lyon depuis le mercredi 27 octobre, le salon dédié au monde équestre, qui voit exposants, grand public et champions d’équitation se côtoyer dans les allées d’Eurexpo, se termine ce dimanche 31 octobre. Il est encore temps d’aller admirer quelques shows équestres.

Transformé en véritable "Mecque" européenne du cheval depuis le 27 octobre, Eurexpo voit se presser chaque jour des milliers de visiteurs venus assister aux concours internationaux d’équitations ou encore aux shows équestres organisés jusqu’en fin d’après-midi ce dimanche.

S’il est bien entendu encore possible de flâner entre les très nombreux stands d’exposants, disséminés à l’intérieur du salon, quelques show et concours sont encore programmés tout au long de la journée. Ce dimanche après-midi, ce sera notamment l’occasion d’assister à la Equita western cup et à ses épreuves de reining ou encore de ranch riding.

À ne pas rater, le show de horse ball

Pour les visiteurs en recherche d’un brin de sensations fortes, il ne faudra pas manquer la démonstration de horse ball, organisée de 14 heures à 18 heures. Pratiquée en équipe, la discipline voit des cavaliers s’affronter avec un ballon muni de six anses, dans le but de marquer des buts dans le camp adverse.

Quelques ventes de chevaux sont également au programme de la journée, avant la traditionnelle remise des prix, qui viendra récompenser certains des meilleurs cavaliers de la planète, qui se sont illustrés à Lyon depuis le milieu de la semaine.



