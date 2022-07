Il s’agit du premier week-end du mois de juillet et déjà les conditions de circulation sur les autoroutes au départ de Lyon s’annoncent compliquées. Bison Futé prévoit un vendredi "orange" à Lyon et dans la région ce 1er juillet.

L’été débute seulement mais déjà les conditions de circulation se dégradent sur les routes d’Auvergne-Rhône-Alpes à l’approche du week-end. Dès ce vendredi 1er juillet le trafic sera dense au départ de Lyon, notamment en direction du Sud de la France et des Alpes. Bison Futé prévoit un vendredi "orange" à Lyon et dans la région.

Il est ainsi recommandé aux automobilistes d’éviter l’autoroute A7 en direction de Marseille de 11 à 20 heures. Le trafic devrait également être difficile en direction des Alpes et plus particulièrement de Chambéry, entre 17 et 19 heures.

Attention, des embouteillages encore plus importants sont annoncés ce samedi sur les routes, Bison Futé a placé l’axe Lyon Orange en rouge, le secteur sera a évité de 8 à 19 heures, avec un pic du trafic entre 10 et 17 heures.