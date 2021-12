Déjà de nombreux bouchons aux entrées de Lyon ce mardi matin

Les ralentissements sont nombreux ce mardi 7 décembre aux abords de Lyon. Plusieurs kilomètres de bouchons sont déjà formés aux différentes entrées de l’agglomération lyonnaise.

Il faudra être patient ce mardi 7 septembre sur les routes de l’agglomération lyonnaise. À 8 heures, Onlymoov enregistrait déjà plusieurs kilomètres de bouchons au niveau du tunnel de Fourvière, à l’Ouest, sur l’A46 Nord en direction de Marseille, dans le secteur du noeud des îles, et plus généralement sur le périphérique Est.

Voie réduite sur l'A7 au niveau de Feyzin

Au sud, au niveau de Saint-Priest, trois kilomètres de bouchons se sont formés sur l’A46, entre Marennes et Manissieux, et un peu plus à l’ouest, sur l’A7, à hauteur de Feyzin et Saint-Fons. À noter que dans ce secteur la chaussée est réduite à une voie en raison d’un accident.

Enfin, pour les personnes arrivant dans l’agglomération par Pierre-Bénite, il faut déjà compter 37 minutes pour aller de Brignais au centre de la Presqu’île, un bouchon de trois kilomètres s’étant créé.