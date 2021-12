Métropole de Lyon : un rassemblement organisé contre l’expulsion de deux lycéens à Vaulx-en-Velin

Ce mardi 7 décembre, la communauté éducative du lycée Doisneau, à Vaulx-en-Velin, a prévu de se rassembler devant l’établissement pour protester contre l’expulsion de deux de ses élèves, sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français.

Depuis plusieurs semaines des membres de la communauté éducative du lycée Doisneau mettent tout en oeuvre pour alerter sur la menace d'expulsion du territoire français de deux jeunes de l'établissement. Plusieurs actions ont ainsi été conduites afin de soutenir une "demande de recours gracieux auprès du préfet", expliquent dans un communiqué les organisateurs d’un rassemblement qui doit se dérouler ce mardi 7 décembre, à 17 heures, devant le lycée.

Une pétition et 19 000 signatures

Avec la mobilisation des organisations syndicales, de parents d’élèves et d’enseignements, ils espèrent être entendus pour permettre à ces deux élèves de poursuivre leur scolarité au lycée Doisneau, où ils sont "dans une trajectoire remarquable de réussite et il serait incompréhensible qu’on les empêche de rester sur le territoire pour terminer des études brillamment engagées", peut-on lire sur une pétition en ligne. Adressée à la préfecture du Rhône, celle-ci a déjà réuni plus de 19 000 signatures.

Enxhi et Dorian, les deux élèves menacés d’expulsion, dont la "place est dans nos classes, pas dans un centre de rétention ou à l’étranger", fait valoir le collectif de soutien, ont reçu le soutien de la maire de Vaulx-en-Velin, Hélène Geoffroy.