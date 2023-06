Début des épreuves du Bac général ce mercredi dans l'académie de Lyon

Les candidats au baccalauréat général de l'académie de Lyon passent leur épreuve de philosophie ce mercredi 14 juin. Les résultats complets sont attendus le 4 juillet.

Ce mercredi marque le début des épreuves du Baccalauréat pour les élèves des filières générales. C'est, comme toujours, la redoutée épreuve de philosophie qui ouvrira le bal ce matin dès 8 heures.

Résultats le 4 juillet

Dans l'académie de Lyon, 19 951 candidats sont inscrits au Bac général et 8 050 au bac technologique. Dans le Rhône, ils sont plus de 17 000 inscrits dans les deux filières. Le candidat le plus jeune est âgé de 15 ans, le candidat le plus âgé a quant à lui 76 ans. 119 centres d'examens sont ouverts pour assurer le bon déroulement des épreuves. À noter que les résultats du Bac seront dévoilés le 4 juillet dans la matinée.

Dans la filière professionnelle, cette année 8 499 élèves sont candidats au bac, dont 4 866 dans le Rhône. Leurs épreuves ont débuté dès le 13 juin avec le français, l'histoire-géographie et l'enseignement moral et civique. Dans cette filière, le plus jeune candidat est âgé de 17 ans et le plus âgé de 55 ans.

Concernant les élèves de première, ils passeront leurs épreuves anticipées de français à l'écrit jeudi 15 juin. Ils sont cette année 19 568 inscrits en filière générale et 8 097 inscrits en filière technologique.

Des résultats en baisse en 2022

Pour mémoire, sur les 35 028 jeunes lycéens qui s'étaient présentés au bac en 2022 dans l’Académie de Lyon, 91,3% avaient validé l’examen. Soit un taux de réussite en baisse de près de 3 points par rapport à 2021. La réussite avait notamment été en net recul dans les filières technologiques et professionnelles.