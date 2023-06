27°c et une journée ensoleillée mercredi 14 juin à Lyon

Le soleil devrait dominer le ciel sans partage mercredi 14 juin entre Rhône et Saône, où au moins 27°c sont attendus dans l’après-midi.

La journée de ce mercredi 14 juin devrait être plus qu’agréable entre Rhône et Saône. D’après le dernier bulletin publié par Météo France, il ne devrait pas pleuvoir de la journée à Lyon et les Lyonnais pourront profiter d’un « beau temps sec et ensoleillé ».

Du côté des températures, comptez déjà 19°c à 8 heures, puis 24°c à la mi-journée et jusqu’à 27°c dans l’après-midi. Dans la soirée, tourneront autour de 24°c et le thermomètre ne devrait pas descendre sous la barre des 20°c avant 1 heure du matin.