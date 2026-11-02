Un lundi lumineux et frais à Lyon, seulement 10 degrés attendus

Lever de soleil à Lyon sur le Musée des Confluence.

C'est une journée relativement lumineuse mais plutôt fraiche qui attend Lyon et son agglomération ce lundi 2 novembre 2026.

Alors que ce lundi est synonyme de rentrée scolaire, le temps s'annonce ensoleillé et frais à Lyon ce 2 novembre 2026. Un temps anticyclonique avec quelques brouillards et nuages bas matinaux avant un ciel voilé au cours de l'après-midi.

Côtés températures il fait seulement 2 degrés ce lundi matin et le mercure ne dépassera pas les 10 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs 5 degrés en dessous des normales de saison et une fraicheur qui devrait se poursuivre une bonne partie de la semaine dans l'agglomération lyonnaise.