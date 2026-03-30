Contrôles routiers près de Tarare : plus de quinze excès de vitesse relevés en moins d’une heure

Une opération menée par les gendarmes sur la D307 près de Tarare a permis de verbaliser de nombreux automobilistes et de tester un nouvel appareil de contrôle.

Les gendarmes de la brigade de Tarare, épaulés par les motards du peloton motorisé, ont mené le 24 mars une opération de contrôle de vitesse sur la D307. En moins d’une heure, plus de quinze conducteurs ont été verbalisés pour excès de vitesse. Un véhicule a également été placé en fourrière pour défaut d’assurance.

Cette intervention a aussi été l’occasion de tester un nouveau cinémomètre, récemment déployé dans les rangs de la Gendarmerie nationale. Léger et utilisable par tous les temps, cet appareil doit renforcer l’efficacité des contrôles sur le terrain.