Installées sur la place Bellecour, les "bulles de savon" d’Evanescent ont conquis le public de cette édition 2023 de la Fête des lumières. L’oeuvre remporte le prix du public du trophée des Lumières.

Simples, mais efficaces, les "bulles de savon" colorées installées durant les quatre jours de la Fête des lumières 2023 sur la place Bellecour ont conquis le public. Créée par le studio l’Atelier Sisu, Evanescent a reçu le prix du public du Trophée des lumières, organisé par la Ville de Lyon et France 3 Auvergne-Rhône-Alpes.

19% des votes

Également visible de jour, l’oeuvre, qui s’illuminait à la nuit tombée, a récolté 19% des suffrages, soit 1 133 votes sur 5 611. En deuxième position, on retrouve l’œuvre de Franck Dion, Ceux du Fleuve, installée sur les quais de Saône (1 071 voix). Le podium est complété par le jeu de lumière mis en place dans les branches des arbres du parc de la Tête d’Or, par Joanie Lemercier avec All the Trees (1 016 voix).

Au palmarès du Trophée des lumières, Evanescent succède au spectaculaire Grand Mix, le karaoké lumineux qui avait fait vibrer le public de la Fête des lumières en 2022 sur la place des Terreaux.

Le palmarès complet

Sept œuvres étaient en compétition cette année parmi la trentaine proposées aux visiteurs durant quatre soirées. Très appréciée du public, Re-dessine moi des Lumières, la mise en lumière de la Fresque des Lyonnais par Gilbert Coudène et Étienne Guiol ne figurait pas dans le concours.