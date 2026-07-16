La startup grenobloise AlpSemi lève 17 millions d’euros

La startup grenobloise AlpSemi se développe en levant 17 millions d’euros dans l’évolution d’interrupteurs d’alimentation nouvelle génération, pour les bâtiments et les centres de données IA.

Basée à Grenoble dans l’Isère, la startup AlpSemi spécialisée dans les interrupteurs d’alimentation pour les semi-conducteurs, a bouclé, dans le courant du mois de juin, une levée de fonds 17 millions d’euros. AlpSemi a bénéficié de l’aide de plusieurs investisseurs, tel que Yotta Capital (fiance et accompagne les PME industrielles françaises), SE Ventures (professionnels en gestion de l’énergie, durabilité et automatisation industrielle), Navitas Semiconductor (société américaine de semi-conducteurs de puissance nouvelle génération) et Cycle Group (entreprise luxembourgeoise qui soutient les entrepreneurs avec un potentiel de développement mondial).

Cet investissement est destiné au développement d’interrupteurs d’alimentation de nouvelle génération. Ils sont conçus pour les disjoncteurs à semi-conducteur (SSCB) qui permettent de couper le courant immédiatement en cas de court-circuit, de surchauffe, etc. Plus performants, ils remplacent les disjoncteurs classiques et leurs composants mécaniques. Les SSCB contribuent également au « contrôle et protection en temps réel des systèmes électriques, à l’amélioration de l'efficacité énergétique et de la fiabilité pour les architectures AC (courant alternatif) et DC (courant continu) ainsi qu’à l’électrification évolutive dans les bâtiments, les industries et les centres de données », indique AlpSemi dans un communiqué de presse.

Ces nouveaux disjoncteurs plus optimisés sont présents notamment dans des bâtiments résidentiels ou commerciaux ainsi que dans les centres de données IA à courant continu (DC) à 800 V. Ces interrupteurs nouvelle génération vont permettre « des performances élevées et une intégration transparente dans les écosystèmes de semi-conducteurs électriques existants ».

Un développement efficace pour les centres de données IA

Une évolution et un investissement qui seront utiles pour les centres de données IA qui consomment actuellement beaucoup d’électricité : « Alors que la demande mondiale d'électricité s'accélère, motivée par les charges de travail de l'IA et l'adoption d'architectures en courant continu, les SSCB joueront un rôle central en permettant une gestion de l'énergie plus efficace et un accès plus large à une électricité fiable ».

La startup AlpSemi a déjà lancé son premier produit, le AS800. Il est conçu pour les disjoncteurs miniatures à semi-conducteurs qui fonctionne autour de 110 à 230 V : « Il offre une densité de puissance et une compacité élevée, permet l'intégration des ressources énergétiques distribuées et répond au besoin croissant de flexibilité dans les systèmes électriques modernes ». Le financement de 17 millions d’euros permettra de commercialiser davantage ce tout premier produit.

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