Culture, médias, sciences...Focus sur les rendez-vous de la semaine à venir à Lyon

Le mois de mai est rythmé de festivités, de rendez-vous pour flâner en famille ou réfléchir en collectivité. Aperçu des différents événements culturels marquants de la semaine prochaine.

Climat Libé Tour

Dans le cadre de sa tournée française, le quotidien Libération prend ses quartiers à Lyon samedi 13 mai toute la journée, pour explorer avec le public la thématique de la transition écologique. Jeunesse, mobilités, habitat... plusieurs conférences thématiques, accessibles gratuitement, ponctueront la journée place de la Comédie (Lyon 1er). Des rencontres sont notamment prévues avec la députée Aurélie Trouvé (LFI), la Secrétaire nationale écologiste Marie Tondelier, les journalistes Salomé Saqué et Jennifer Padjemi.

Journée de l'Adoption à Brignais

Samedi 13 mai également, la SPA de Lyon organise, de 10h à 17h30, une grande journée dédiée à l’adoption au refuge de Brignais, pour son Printemps des animaux. Pour l'occasion, des ateliers sont prévus pour parler éducation canine et bien-être animal, notamment grâce à la participation de la LPO (Ligue de protection des oiseaux). En parallèle, des séances de toilettage, une brocante et des jeux seront organisés tout au long de la journée.

Portes ouvertes à la Friche Lamartine

Dans le cadre des portes ouvertes "Les Ateliers font le printemps", qui permettent de découvrir une cinquantaine d'ateliers d'artistes à Lyon, La Friche Lamartine, qui compte des ateliers dans les 3e et 9e arrondissements, ouvre ses portes au grand public les 13 et 14 mai. Au programme : arts visuels, spectacle vivant, peinture, gravure, vidéo, photographie, et rencontres avec les artistes résidents.

Les sites de la Friche Lamartine sont situés rue Saint Victorien et rue Claudius Pionchon (Lyon 3e) ainsi que rue Tissot (Lyon 9e). Une carte est accessible pour répertorier tous les ateliers participant à l'opération.

Braderie des commerçants à Montplaisir

Le 13 mai, l’association des commerçants et artisans de Monplaisir Lyon 8e, organise la 7e édition de "Ma braderie Monplaisir". L'événement promet petits prix et vente de créations artisanales. Les organisateurs annoncent également des dégustations de produits locaux, un cours de danse en plein air, et des animations ludiques et musicales.

Le public sera par ailleurs invité à s’initier au piano et à découvrir le concept d'instrument numérique pour jouer via un casque connecté tout en bénéficiant d’un apprentissage ludique et intuitif. La braderie sera installée avenue des Frères Lumière (Lyon 8e).

Festival Pop Sciences

La 4e édition du festival Pop Sciences, dédié à tous les curieux, se tiendra du 12 au 14 mai dans plusieurs établissements culturels villeurbannais. L'événement totalise une centaine d’animations gratuites. Pour sa 4e édition, le festival Pop Sciences se déroule autour du thème "Un monde en transition", décliné à travers les prismes de la biologie, de l'histoire, de l'astronomie, des mobilités, etc.