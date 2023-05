Métropole de Lyon : appel à témoins suite à la disparition d'un homme à La Mulatière

Une famille lance un appel à témoins après la disparition d'Éric Dorme, jeudi 4 mai, à La Mulatière.

Voilà trois jours que la famille d'Éric Dorme ne sait pas où il est. Sans nouvelles depuis jeudi matin, elle a lancé depuis un appel à témoignages pour le retrouver, après une battue impliquant une cinquantaine de personnes, mais n'ayant donné aucun résultat.

Éric Dorme, 61 ans, a disparu le 4 mai aux alentours de 11 heures. Il est parti à pied de son domicile, à La Mulatière, où se trouvent encore son téléphone, ses papiers d'identité et ses effets personnels. Toute personne qui le reconnaîtrait est priée de contacter la police ou sa famille, dont son fils, Julien Dorme, sur Facebook.

Plutôt grand (1m77) et de corpulence normale, il était habillé avec un t-shirt bleu marine sur lequel est inscrit « Jouteurs Français », un short bleu et des baskets grises. "Il portait sans doute une casquette bleu marine, des lunettes de vue et avait un sac plastique dans la main", précise le quotidien Le Progrès. Sa famille précise qu'il n'est atteint d'aucune maladie affectant sa mémoire.

Sans nouvelles de son beau-père, Mégane a confié au quotidien que les recherches lors de la battue se sont étendues au parc Chabrières et aux bords de l'Yzeron, ainsi qu"aux environs des bassins de joute, à Grigny, sur le Rhône jusqu’au barrage de Saint-Fons".