Culture et sports : les petites communes misent sur la proximité

Palmarès Lyon Capitale. En dehors de Lyon, l'offre culturelle progresse.

Le centralisme lyonnais en matière d’offre culturelle n’est toujours pas contesté. Si la capitale de la métropole n’occupe pas la première place de notre classement en termes d’équipements culturels pour 1 000 habitants, avec ses 63 établissements, la diversité de l’offre n’a pas d’équivalent. Lyon permet d’ailleurs à ses villes voisines de jouer les passagers clandestins. Villeurbanne, malgré la présence du TNP, dispose finalement de peu d’équipements pour une ville de 150 000 habitants. Chaque ville de plus de 20 000 habitants agrémente l’offre globale lyonnaise avec une salle de spectacles de proximité à la programmation plus ou moins pointue. À Caluire-et-Cuire (Radiant) et Décines-Charpieu (Toboggan), l’offre concoctée par Victor Bosch est plutôt grand public. À Feyzin, l’Épicerie Moderne se concentre sur l’émergence. La quasi-totalité des communes de la métropole dispose désormais au moins d’une bibliothèque municipale à l’exception de Fontaines-Saint-Martin et Saint-Didier-au-Mont-d’Or.