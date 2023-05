Dans la métropole de Lyon, un festival mêlant vélo et musique

Pour sa première édition, le festival Tout roule s'installe le 13 mai dans plusieurs communes des Monts d'Or ainsi qu'à Ecully. Il vise à "concilier culture, sport et mobilité".

Sur son site, l'événement se décrit comme un "festival itinérant de musique acoustique". Organisé par les écoles de musique de communes de l'ouest de la métropole, le premier festival Tout Roule se tiendra samedi 13 mai, avec 5 étapes prévues tout au long de la journée à Cyr-au-Mont-d’Or, Saint-Didier-au-Mont-d’Or, Champagne-au-Mont-d’Or, Limonest et Ecully.

Mêlant culture vélo et musique acoustique, il "vise à concilier rencontres entre musiciens de divers horizons, actions culturelles des territoires et promotion des mobilités actives et durables". Pour l'occasion, des musiciens des écoles impliquées se déplaceront à vélo entre chaque lieu de représentation.

L'orchestre itinérant, qui devrait compter une cinquantaine d'artistes, proposera un programme d’environ 20 minutes sur chacune des communes participantes. Les concerts débuteront par des groupes des écoles de musique avant l’arrivée des cyclistes. Un concert final se tiendra ensuite à Ecully, dans le parc du Vivier, et clôturera la Fête du Printemps organisée de la commune.

Un événement qui s'ajoute aux nombreuses festivités de cette saison, et qui résonne avec la grande tendance du vélo, en constante augmentation dans la métropole de Lyon.