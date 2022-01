Covid-19 : plus de 800 classes fermées dans l'académie de Lyon

Image d’illustration école (Photo by MARTIN BUREAU / AFP)

Selon les données arrêtées de l'académie de Lyon du jeudi 13 janvier, 837 classes sont fermées dans l'académie de Lyon.

En une semaine, les chiffres ont bondi. Après quatre jours de rentrée scolaire, le jeudi 6 janvier, 148 classes étaient fermées dans l'académie de Lyon, à cause de la recrudescence de l'épidémie de covid-19. Le 13 janvier, c'est presque 6 fois plus. Les élèves de 837 classes ne peuvent plus avoir cours, du fait de cas de covid-19 trop nombreux chez les élèves, ou de l'absence d'un professeur.

Un chiffre très facilement explicable par le nombre d'élèves et professeurs contaminés : 18 647 élèves sont positifs et 2296 enseignants. Malgré tout, seulement un établissement est entièrement fermé, dans l'Ain.

Actuellement le protocole - modifié trois fois depuis la rentrée de janvier - appliqué dans les écoles est le suivant : lorsqu'un cas positif est déclaré dans une classe, les élèves devront effectuer un autotest le premier jour, puis deux autres, 2 puis 4 jours plus tard. Une seule attestation parentale (sur l'honneur) est nécessaire pour le retour en classe, dès le premier autotest négatif. Lorsqu'un cas positif est déclaré dans une classe, les autres enfants pourront rester en classe jusqu'à la fin de la journée.