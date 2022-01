Covid-19 à Lyon : une manifestation organisée par les enseignants en grève contre un protocole "inapplicable"

Jeudi 13 janvier, plusieurs syndicats de l'Éducation nationale du Rhône appellent à la grève contre le protocole sanitaire en place dans les écoles. Une manifestation est organisée devant l'académie de Lyon.

Un protocole sanitaire annoncé dans Le Parisien, puis qui change moins d'une semaine après la rentrée, 148 classes fermées dans le Rhône, 1686 élèves et 158 agents positifs... les syndicats des personnels de l'Éducation Nationale disent stop. Sud Education 69 et la CGT Educ'action 69 appellent à une journée de mobilisation le 13 janvier. Si un préavis de grève était déjà déposé, c'est une manifestation qui est à présent organisée devant l'Inspection académie de Lyon. Le rendez-vous est donné à 14h à l'angle de la rue Jaboulay et rue de Marseille.

"[Jean-Michel] Blanquer (ministre de l'Education Nationale, ndlr) n’a pas mis en œuvre les moyens nécessaires pour faire face à la crise sanitaire. (...) Le nouveau protocole sanitaire est inapplicable et insuffisamment protecteur", dénonce Sud Education 69. Le syndicat demande le recrutement de personnel pour remplacer les professeurs malades ou à l'isolement, la distribution de masque FFP2 ou chirurgicaux et l'installation de capteurs de CO2 et de purificateurs d'air dans les établissements scolaires.