Covid-19 : la Drôme et l'Ardèche, les deux départements de France où le virus circule le plus

Les deux départements, en France, où le virus circule le plus actuellement sont tous les deux dans la région Auvergne-Rhône-Alpes : la Drôme et l'Ardèche.

La circulation du virus à l'instant t sur un territoire se mesure grâce au taux d'incidence. C'est un indicateur clé. Le taux d'incidence détermine le nombre de cas positifs sur les 7 derniers jours pour 100 000 habitants. Sur une semaine glissante. C'est un très bon moyen de mesurer le degré de circulation du virus, à un instant t, sur un territoire.

Dans le département du Rhône, d'après les derniers chiffres stabilisés au jeudi 9 décembre, le taux d'incidence est de 733 (les données prennent donc en compte la période entre le vendredi 3 décembre et le jeudi 9 décembre). Ce taux était de 604 le 2 décembre, une semaine plus tôt, de 448 le 28 novembre et de... 135 le 15 novembre. L'augmentation a été très nette pendant plusieurs semaines fin novembre, elle est moins forte depuis le début du mois de décembre et elle tend à se stabiliser depuis quelques jours dans le Rhône. En effet, le taux d'incidence était de 719 le 7 décembre et de 740 le 8 décembre. Il est probable que le pic soit atteint, en terme de contaminations, cette semaine dans le Rhône.

A titre de comparaison, le taux d'incidence est de 501 en moyenne en France.

Les départements où le virus circule le plus, en France, actuellement, sont dans la région. Il s'agit de la Drôme et de l'Ardèche. Dans la Drôme, le taux d'incidence est proche des 1000, il atteint 979. Dans l'Ardèche, il est de 923.

