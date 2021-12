Aménagement de la rive droite du Rhône à Lyon : un espace de concertation ouvre place des Terreaux

Depuis le 8 novembre et jusqu'au 30 décembre, la ville de Lyon et la Métropole ont lancé une phase de concertation autour du projet de réaménagement de la rive droite du Rhône entre le tunnel de Croix-Rousse et l'échangeur de Perrache. Un espace de concertation sera ouvert du 15 au 18 décembre sur la place des Terreaux dans le 1er arrondissement de Lyon pour informer les habitants.

C'est un moyen en plus pour la ville de Lyon et la Métropole d'informer les habitants sur le projet de réaménagement de la rive droite du Rhône à Lyon entre le tunnel de Croix-Rousse et l'échangeur de Perrache. Du 15 au 18 décembre, un espace de concertation sera ouvert sur la place des Terreaux. Les visiteurs pourront y découvrir les enjeux du projet (requalification de la M6/M7, restructuration des moyens de transport dans le périmètre...), l'histoire de la rive droite du Rhône et aussi apporter leur contribution à la concertation publique.

Depuis le 8 novembre, la ville et la métropole affirment avoir collecté les contributions de plus de 800 habitants. Une réunion publique organisée le 16 novembre avait également rassemblé 200 personnes. "Ce grand projet va changer le visage de notre ville pour les décennies à venir et sera co-construit grâce à la participation et idées des Lyonnaises et des Lyonnais", avait déclaré le maire de Lyon, Grégory Doucet, lors de cette soirée.

Pour s'informer et participer à la concertation : https://jeparticipe.grandlyon.com/events/espace-de-concertation-rive-droite-place-des-terreaux