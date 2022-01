Covid-19 : deux opérations de vaccination pour les 5-11 ans au Groupama stadium de Décines

La vaccination contre le Covid-19 est désormais ouverte aux enfants âgés de 5 à 11 ans. Les mercredis 26 janvier et 2 février deux opérations de vaccination sont organisées spécialement pour cette tranche d'âge au Groupama stadium de Décines.

Le stade de football de l'Olympique lyonnais va accueillir deux opérations de vaccination destinées aux enfants âgés de 5 à 11 ans. L'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et les sapeurs-pompiers du Rhône organisent conjointement cette opération. Le centre de vaccination sera ouvert de 9h à 13h30 les mercredis 26 janvier et 2 février. Il est possible de venir avec ou sans rendez-vous. Pour la vaccination des 5-11 ans, le consentement des deux parents est requis. Mais la présence d'un seul parent accompagnateur suffit.

Pour les enfants qui n'ont pas contracté le Covid-19, un parcours vaccinal en deux doses espacées de 21 jours est requis. Pour ceux qui ont eu le Covid-19, un délai de deux mois est à observer après l'infection pour procéder à une seule injection. Il est possible de faire un test sérologique sur place pour savoir si votre enfant a déjà contracté le virus.