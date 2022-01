Covid-19 à Lyon : plus de 1000 anti-pass et anti-vaccin défilent dans les rues

Entre 1500 et 5000 manifestants ont défilé samedi 15 janvier à Lyon, contre le pass sanitaire, vaccinal, la vaccination et certaines mesures barrières.

Le rendez-vous était donné à 14h place Bellecour à Lyon. Le collectif "Lyon pour la Liberté" appelait à manifester contre le pass sanitaire et le pass vaccinal, contre le vaccin, contre la vaccination des enfants, contre les masques et protocoles à l'école et contre le port du masque dans la rue.

Ils étaient environ 1300 à défiler samedi 15 janvier, selon la préfecture, et 5000 selon une estimation des manifestants recueillie par le Progrès.

La semaine précédente, les manifestants estimaient leur nombre à 3500 et la préfecture à 2000 personnes environ. Dans la nuit de vendredi 14 à samedi 15 janvier, l'Assemblée Nationale a voté en deuxième lecture la mise en place du pass vaccinal, décrié par les manifestants. Le texte doit à présent être à nouveau voté au Sénat pour être adopté. Bousculé dans son calendrier par les oppositions, le gouvernement souhaitait la mise en place de ce pass le 15 janvier. "Le pass vaccinal pourrait être applicable à la fin de la semaine prochaine", a déclaré Yael Braun-Pivet, présidente de la Commission des Lois à l’Assemblée nationale, sur Franceinfo.