Samedi 8 janvier, des manifestations sont organisées à Lyon contre le pass vaccinal et pour protester contre la politique d'Emmanuel Macron.

Les anti-pass sanitaire n'ont jamais vraiment arrêté de manifester chaque samedi à Lyon, même si leur mobilisation avait grandement faiblit en fin d'année 2021. La mobilisation pourrait repartir à Lyon alors que l'Assemblée Nationale a voté en faveur de l'instauration d'un pass vaccinal, jeudi 6 janvier. Plusieurs manifestations sont prévues samedi 8 janvier.

Sur le même principe que le pass sanitaire, le pass vaccinal réservera l'entrée dans les lieux de loisirs et de restauration aux personnes avec un schéma vaccinal complet. Un principe qui crée la colère du collectif "Lyon pour la Liberté", qui appelle à manifester à 14h place Bellecour contre la "dictature sanitaire", "le pass vaccinal" et la "vaccination obligatoire".

Le collectif Coronafolie, proche du parti "Les Patriotes" de Florian Philippot, et qui utilise également le nom "Lyon pour la Liberté", propose de son côté un rassemblement place Ambroise Courtois (8e) à partir de 14h et jusqu'à 18h.

Gilets jaunes et citoyens

Une troisième mobilisation est organisée samedi 8 janvier à 14h, place Sathonay. Sans véritable organisateur, elle est relayée par l'Assemblée des gilets jaunes de Lyon et par le groupe libertaire Lyon Insurrection. Organisée en partie contre le pass vaccinal et sanitaire, elle regroupe des mots d'ordre plus larges : contre la réforme de l'assurance chômage, contre la réforme des retraites, contre la loi sécurité globale et séparatisme, contre les augmentations des prix.