Une nouvelle manifestation organisée à Lyon par les anti-pass

Samedi 5 janvier, une manifestation contre le pass vaccinal est organisée par le collectif Lyon pour la Liberté.

Le rendez-vous est donné place du maréchal Lyautey, dans le 6e arrondissement de Lyon, à 14h. Le collectif Lyon pour la Liberté organise une manifestation contre le pass-vaccinal. La semaine précédente, environ 500 manifestants ont défilé, selon la préfecture, et 2000 selon les organisateurs.

Au-delà du pass vaccinal, la manifestation porte plusieurs mots d'ordre, notamment anti-vaccin. "Pour dénoncer le "vaccin" obligatoire et ses effets secondaires graves", "contre la vaccination des enfants et les protocoles sanitaires à l'école", "pour dénoncer la réduction du niveau de vie et le grand Reset (théorie complotiste d'une conspiration des élites contre le peuple, ndlr)"...etc

D'abord proche du collectif "Coronafolie", qui organisait les premières manifestations anti-pass à l'été 2021, le collectif Lyon pour la Liberté s'en est détaché et est maintenant le principal organisateur des manifestations contre le pass vaccinal et la vaccination, chaque samedi. Si le collectif revendique une manifestation "unitaire et apartisane" et se défend de toute proximité avec un mouvement politique, l'extrême-droite lyonnaise gravite dans ces manifestations.

Lire aussi : À la manifestation appelée par "Coronafolie" à Lyon, l'opposition au pass sanitaire côtoie l'extrême-droite et le complotisme (septembre 2021)